Байдън пое ангажимент за чудесата на американската дива природа (ВИДЕО)

Повод за ангажимента му е 50-годишншинеата от приемането закона, който американският държавен глава определи като един от най-важните за опазване на природата в света.

„Днес се ангажирам да го укрепя, така че нашите деца и внуци да могат да се удивляват на чудесата на американската дива природа за следващите поколения", написа още Байдън.

