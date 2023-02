Как Байдън дойде в Киев: Със специален самолет и влак

15 минути по-късно Байдън, шепа служители по сигурността, малък медицински екип, близки съветници и двама журналисти, които са се заклели да пазят тайна, излитат на път към военна зона.

Президентът на САЩ е може би най-постоянно следения човек на планетата. Представители на пресата следват Байдън, където и да отиде – независимо дали на църква или на международни срещи. Всяка негова дума публично се записва, превежда и публикува. Но в този случай обичайният набор от репортери беше съкратен до един фотограф и една журналистка. Репортерката Сабрина Сидикуи от The Wall Street Journal разкри, след съответното разрешение от Белия дом да публикува подробности, че тя и фотографът са били привикани на база Андрюс извън Вашингтон в 2:15 сутринта. Техните телефони са били конфискувани и не са били върнати, докато Байдън не пристигнал в украинската столица около 24 часа по-късно. Те летели около седем часа от Вашингтон до американската военна база в Рамщайн в Германия за презареждане. Тук щорите на прозорците също останали спуснати и те не напускат самолета, пише БГНЕС.

Следващият полет е до Полша, кацане на летище Жешув – Ясионка. Това може да е полско летище, но след войната в Украйна то също се превърна в международен център на ръководените от САЩ усилия за въоръжаване на украинците с оръжия и боеприпаси за милиарди долари.

"Хубаво е да се върна"

До този момент Сидикуи и фотографът Евън Вучи от Асошиейтед прес не бяха виждали самия Байдън. Това не се променя на летището или когато се качват в кортежа от джипове. Репортерите, пътуващи с Байдън, често се движат в кортежи, но нещо е много различно този път: няма сирени или нещо друго, което да съобщава, че президентът на САЩ се е насочил към Пшемисъл Гловни - полската гара близо до украинската граница. Вече е 21:15 местно време, когато те стигат до влака. На журналистите е казано да се качат, все още без да виждат Байдън. Композицията от 8 вагона се движи по маршрут, по който Украйна получава неизброими количества помощ.Повечето от хората във влака, каза Сидикуи, са били "засилена охрана".

Байдън е отявлен любител на влаковете. Той обича да разказва за годините си на пътуване с влак между Вашингтон и дома си в щата Делауеър, когато беше сенатор, отглеждайки двама малки сина, след като майка им загина в автомобилна катастрофа. Един от прякорите му е "Амтрак Джо".

Това обаче 10-часово пътуване до Украйна не прилича на никое друго, предприемано от съвременен президент на САЩ. Това е пътуване в активна военна зона, където безопасността не е осигурявана от американски войски, за разлика от президентските посещения в Афганистан или Ирак.

Влакът влезе в Киев с изгряващото слънце. Байдън, който за последно посети украинската столица, когато беше вицепрезидент при Барак Обама, слезе около 8:07 сутринта. "Хубаво е да се върна в Киев", каза той.

А днес, 21 февруари, Байдън се върна в Полша отново с влак:

Анализ: Какво цели Байдън във войната на Русия в Украйна?

Biden arrives in Poland by train after his visit to Ukraine



The U.S. president will stay in #Poland for 2 days. He will meet with President Andrzej Duda and representatives of the NATO countries and give a speech on the eve of the anniversary of the Russian invasion of Ukraine. pic.twitter.com/bjkYASSLhg