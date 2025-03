Белият дом в серия: Ако не бяха САЩ, Франция щеше да говори на немски (ВИДЕО)

Белият дом влезе в серия от диалози с Европа, като в понеделник се противопостави на призивите на френски евродепутат САЩ да върнат Статуята на свободата. Американското президентство заяви, че ако не беше помощта на Вашингтон през Втората световна война, днес Франция щеше да "говори на немски", предаде Франс прес. "Бих искала да напомня на този неназован, нискоразреден френски политик, че единствено и само заради САЩ французите днес не говорят на немски, така че те трябва да са много благодарни на нашата велика страна", каза пред репортери прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Вчера френският депутат от Европейския парламент Рафаел Глюксман заяви по време на митинг, че САЩ вече не заслужават излятата във Франция Статуя на свободата в Ню Йорк и че трябва да я върнат, предаде Асошиейтед прес. Още: Статуята на свободата: Коя държава я подарява на САЩ

Повод за думите му станаха промените в американската външна политика при управлението на републиканеца Доналд Тръмп. "САЩ да върнат емблематичната Статуя на свободата, подарена й от Франция през 80-те години на 19 век", призова той, цитиран от Fox News.

Френският депутат е твърд поддръжник на Украйна във войната й срещу Русия и критикува президента Доналд Тръмп за оттегляне на подкрепата за страната в борбата й срещу нахлуването на Москва от февруари 2022, както и заради намаляването на федералното финансиране на колежи и изследователски институции.

„Ще кажем на американците, които избраха да застанат на страната на тираните, на американците, които уволниха изследователи, защото искаха научна свобода: Върнете ни Статуята на свободата“, каза той на поддръжниците си, предава думите му френския уважаван всекидневник Le Monde.

„Подарихме ви го, но явно вие го презирате. Така че ще бъде добре тук у дома“, добави той.

