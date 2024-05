Блинкен обеща 10-годишни гаранции за Украйна и "безпроблемно" влизане в НАТО (ВИДЕО)

Още: "Това ще промени ситуацията на фронта": Блинкен с обещание пред Зеленски

"В рамките на нашето собствено десетгодишно споразумение САЩ ще поддържат отбраната и украинската сигурност в много направления - от военновъздушните сили до противовъздушната отбрана, от дроновете до разминирането", заяви Блинкен в реч в Киевския политехнически институт "Игор Сикорски".

Още: Зеленски отмени посещението си в Испания заради тежката обстановка на фронта

Той каза по време на визитата си в Киев на 14 май, че процесът на приемането на Украйна в Алианса ще бъде съпътстван от серия споразумения за сигурност с редица страни.

Държавният секретар намекна и за механизма на консултации, предвиден в споразумението, в случай на нападение срещу Украйна. „Ако Русия или някой друг нападне Украйна, ние незабавно ще работим с нея на най-високо ниво, за да координираме как да ви помогнем да отблъснете заплахата", обърна се той към украинските официални лица, цитиран от "Украинска правда".

I’ve come to Ukraine with a message: You are not alone. America is with you. pic.twitter.com/AJkNzGS2wS