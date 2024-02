Украйна и Дания подписаха 10-годишни гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Великобритания, Германия и Франция вече също подписаха подобни споразумения за подпомагане на Украйна в отблъскването на руската агресия. Тези договори са въз основа на ангажимента, поет от Групата на седемте (Г-7) през юли миналата година: Ето какви гаранции за сигурност на Украйна договориха Г-7 (ВИДЕО).

Дания е първата държава извън Г-7, която финализира такова споразумение. Копенхаген обяви още вчера, че подписва договора с Киев, а днес той бе финализиран.

"Today, Prime Minister Mette Frederiksen and I signed the Agreement on Security Cooperation and Long-Term Support between Denmark and Ukraine. A strong document that confirms Denmark's unwavering support for our people. In particular, at least EUR 1.8 billion this year. Denmark… pic.twitter.com/JJYNGvO2f5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2024

Каква подкрепа обещава Дания за 2024?

Сделката, сключена в навечерието на втората годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, предвижда 1,8 млрд. евро датска подкрепа за Украйна през 2024 г.

Датският фонд за подпомагане на Украйна също така е отпуснал 8,5 млрд. евро за периода 2023-2028 г., посочва Kyiv Independent.

⚡️ Ukraine and Denmark signed a security agreement



Denmark promises to help with the transfer of F-16 fighter jets, ammunition, and weapons. pic.twitter.com/o5RTZaxmm3 — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2024

Като един от лидерите на "коалицията на изтребителите", Копенхаген обеща да подкрепи усилията на съюзниците за снабдяване на Украйна със самолети F-16 и необходимото обучение: Дания даде ясен сигнал кога праща F-16 в Украйна.

Предвидени са също така разпоредби за подпомагане на развитието на военноморските сили на Украйна, усилия за разминиране и доставка на дронове, комуникационно оборудване и радари от Дания.

Сделката включва ангажимента на Копенхаген да подкрепя стремежите на Украйна към ЕС и НАТО, както и санкциите срещу Русия.

Припомняме, че Дания вече обяви, че предава цялата си артилерия на Киев, чиито войници изпитват остър недостиг на боеприпаси на фронта: Дания ще предаде цялата си артилерия на Украйна (ВИДЕО).

Лидерът на демократите в Сената на САЩ пристигна в Лвов

Зеленски и Фредериксен днес почетоха паметта на падналите украински защитници.

В Лвов пристигна и лидерът на мнозинството на демократите в Сената на САЩ – Чък Шумър.

"Водя тази делегация, за да се срещна с президента Зеленски, за да покажа на украинския народ, че Америка го подкрепя, да покажа на нашите съюзници от НАТО и европейските съюзници, че ги подкрепяме, да се запозная с оръжията, от които Украйна жизнено се нуждае, и да защитя нашата демокрация и национална сигурност", каза той.

Пакетът от 60 милиарда долара американска помощ за Киев е блокиран в долната камара на Конгреса на САЩ заради упорството на републиканците - най-вече на тези, близки до бившия президент Доналд Тръмп.