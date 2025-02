Буря от реакции след провокирания от Тръмп и Ванс скандал със Зеленски (ВИДЕО)

Реакциите на политици от САЩ и света дойдоха веднага след края на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп в Овалния кабинет. В социалните мрежи се изказаха сенатори, коментатори и европейски лидери.

Най-големият донор на Тръмп - Илон Мъск, който сега играе ролята на "метла" в американската администрация и съдебната система в САЩ почна да го възпира, похвали своя президент (Тръмп), че е голям командир. "Президентът Тръмп е главнокомандващият", написа Мъск в своя профил в Х. Публикацията му беше придружена с видео от срещата. В откъса се вижда как Тръмп се кара на Зеленски.

President @realDonaldTrump is the Commander-in-Chief pic.twitter.com/O91xt4bm1t

Крис Мърфи, демократ от Кънектикът, написа в социалната мрежа Х: "Какво пълно унижение за Америка. Тази цяла тъжна сцена."

What an utter embarrassment for America. This whole sad scene. https://t.co/KNHJnyZDVx