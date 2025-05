Джо Байдън е диагностициран с агресивна форма на рак

Бившият президент на САЩ Джо Байдън е бил диагностициран с "агресивна форма" на рак на простатата, който вече е метастазирал в костите, съобщи неговият офис в изявление в неделя. 82-годишният Байдън е получил диагнозата в петък, след като е проявил уринарни симптоми. Семейството му в момента обсъжда възможностите за лечение със специалисти, се казва още в изявлението.

"Въпреки че става дума за по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда чувствителен към хормонално лечение, което позволява ефективен контрол", подчертава екипът на Байдън.

Байдън, който беше президент на САЩ в периода 2021–2025 г., неочаквано се отказа от кандидатурата си за втори мандат през юли миналата година. Това стана само няколко седмици след неубедителното му представяне в телевизионен дебат срещу кандидата на републиканците Доналд Тръмп, което предизвика тревога сред демократите. Впоследствие вицепрезидентът Камала Харис пое щафетата като кандидат на Демократическата партия, но загуби изборите през ноември от Тръмп. Още: "Погледнах в очите му и видях душата му": Колко американски президенти успя да излъже Путин

Физическото и психическо състояние на Байдън бяха подложени на засилен медиен анлиз още преди дебата. При избирането си през 2020 г. той стана най-възрастният президент, заемал поста. Доналд Тръмп, който сега е на 78 години, подобри този рекорд, след като победи Харис на изборите миналата година.

