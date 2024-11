ФБР се зае със сайт за залагания, чиито потребители прогнозираха убедителна победа на Тръмп

Агенти на ФБР са нахлули в апартамента на изпълнителния директор на Polymarket Шейн Коплан в Манхатън рано сутринта в сряда американско време - само седмица след като платформата за залагания успешно предсказа победата на Доналд Тръмп в президентските избори.

Polymarket е американска финансова борса и най-големият пазар за прогнози в света. Седалището ѝ е в Ню Йорк.

26-годишният предприемач е бил събуден от леглото в жилището си в Сохо в 6 ч. сутринта от органите на реда, които са поискали да предаде телефона си и други електронни устройства, съобщи за The New York Post, позовавайки се на свой източник.

Това е „грандиозен политически театър в най-лошия му вид“, добавя неназованото лице. „Те можеха да поискат от адвоката му всяко едно от тези неща. Вместо това инсценираха т.нар. обиск, за да могат да го пуснат в медиите и да го използват по очевидни политически причини“, твърди източникът. На Коплан не са му казали защо се извършва обискът, но има подозрения, че става дума за "политическо отмъщение", допълва той.

Polymarket предвиди с точност лесния триумф на Тръмп над Камала Харис, за разлика от традиционните социологически проучвания. Повечето потребители на платформата предвидиха успех на републиканеца и затова тя излезе с прогноза сутринта преди изборния ден, че Тръмп има 58,6% шанс за победа, а Харис - 41,4%. Когато Джо Байдън беше в играта вместо Харис, разликата беше още по-голяма.

Социолозите пък очакваха почти равен резултат между двамата опоненти, като до самия изборен ден нищо не беше ясно, що се отнася до изхода от вота.

Polymarket е обвинявана в манипулиране на пазара и фалшифициране на социологическите проучвания в полза на Тръмп.

