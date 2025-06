Голям пожар: Вижте как горят градските автобуси (ВИДЕО и СНИМКА)

Голям пожар е възникнал в американския град Филаделфия, при който са се запалили 40 градски автобуса. Огънят е лумнал рано сутринта в четвъртък в парк, пълен с излезли от експлоатация превозни средства, планирани за изхвърляне. Става въпрос за депо на Транспортният орган на Югоизточна Пенсилвания (SEPTA).Не се съобщава за пострадали. Новината за пожара съобщи BBC. Обеществеността във Филаделфия беше предупредена да избягва дима.

Междувременно департаментът по обществено здраве на Филаделфия изпрати инспектори в района, за да вземат проби от въздуха, за да оценят качеството на въздуха и потенциала за всяка заплаха, съобщава пожарната в Пенсилвания в платформата на Илон Мъск Х.

A fast-moving fire engulfed decommissioned buses at a Philadelphia transit lot early Thursday, sending thick black smoke into the sky. No injuries were reported, and the morning commute was unaffected as crews brought the blaze under control. #PhiladelphiaFire #TransitLotBlaze pic.twitter.com/gwKWK14prX

Повече от 150 членове на пожарната във Филаделфия са се отзовали на пожара. В гасенето са участвали пожарникари, медици, началници, помощен персонал и работната група за опасни вещества. Пожарът е овладян в 8:08 часа американско време в четвъртък.

The 3rd alarm was struck at 7:25 a.m., which means more than 150 PFD members responded, including firefighters, medics, chiefs, support personnel and the hazmat task force. The fire was placed under control at 8:08 a.m. (2/3) pic.twitter.com/TsfG8FzwPf