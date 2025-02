Голям пожар гори в американска компания за аерокосмическа техника (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в съоръжение на производител на аерокосмическа техника в град северно от Филаделфия, предава ABC News, позовавайки се на информация на служители. Става въпрос за компанията SPS Technologies в Jenkintown. Пожарът е избухнал в понеделник около 21:30 часа и свидетели казаха, че е имало експлозия и са се виждали пламъци вътре в склада, се казва в изявление на полицейското управление на град Абингтън в социалните медии.

#PA

‘Firefighters are on scene of a massive 4-alarm fire at the SPS Technologies building in Abington Township.



The company is a supplier for aerospace fasteners and fittings and was founded in Jenkintown in 1903 as the Standard Pressed Steel Company.’



