Храбри полицаи заловиха избягала маймунка с балетна пачка (СНИМКИ)

Маймуна в розова балетна пачка избяга от дома си в щата Мисури, но бе заловена и върната на стопаните си точно преди силна зимна буря да връхлети щата, съобщава Асошиейтед прес. "Bananas!" – така шерифската служба на окръг Джеферсън нарече операцията по задържането на "балетната прима" в публикация във Facebook. Маймуната, която е от вида паякообразна, е била забелязана в петък следобед, 3 януари, на детелината между две магистрали, близо до град Ото, южно от района на Сейнт Луис. Тя е успяла да отвори вратата на дома, в който я отглеждат, и да избяга навън.

Monkey in a tutu escapes from a home. A Missouri sheriff's office says the capture was 'bananas' | Click on the image to read the full story https://t.co/XoxBqTp4rV