Камала Харис уверява, че няма да е като Байдън (ВИДЕО)

Кандидатът за президент на САЩ Камала Харис, заяви, че нейното президентство няма да бъде „продължение“ на това на сегашния президент на САЩ Джо Байдън, предаде БГНЕС.

„Като всеки нов лидер, който встъпва в длъжност, аз ще внеса собствения си опит, професионалния си опит и нови идеи“, каза тя в интервю за „Фокс нюз“.

I am the only person running for president who has prosecuted transnational criminals. I have spent a significant part of my career going after people who present a threat to the safety of the American people.



I take this work quite seriously. pic.twitter.com/NUkOeSZ6pJ