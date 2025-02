Катастрофа със самолета на вокалиста на Motley Crue, има загинал (ВИДЕО)

Един човек е загинал и трима са ранени при самолетна катастрофа на летище "Скотсдейл", Аризона. Единият самолет - Learjet 35A, който е собственост на вокалиста на рок групата Motley Crue - Винс Нийл, се е движел и се е ударил в друг спрял самолет - Gulfstream 200. Според официални информации в американските медии Нийл не е бил в самолета. Пилотът е загинал, а приятелката на Нийл - Рейн Андрийн, нейна спътничка и помощник пилотът са пострадали. Спрелият самолет е собственост на актьора Винс Вон.

BREAKING: Two jets collided at Scottsdale Airport in Arizona on Monday afternoon, killing at least one person and injuring others.



Подробности

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) February 11, 2025

Представител на пожарната дирекция на летището е казал, че двама от ранените са в тежко състояние, а третия е в по-леко. В изявление на адвоката на Винс Нийл пък се казва, че самолетът "се е опитвал да кацне", но след това се е сблъскал с друга спряла машина. "Поради неясни до този момент причини, самолетът се е отклонил от пътя си и затова е станала катастрофата. Г-н Нийл изпраща молитвите си до пострадалите и техните семейства и е благодарен за помощта на първите хора, които са се отзовали на мястото на инцидента."

UPDATE: Vince Neil was NOT on the plane. https://t.co/CDDz6aV8gv pic.twitter.com/HcS0GLg128 — Mary Coleman (@Mary_reports) February 11, 2025

След инцидента летището е затворено за неопределено време, съобщава "Sky News". То се използва редовно за полети в района на Финикс и е особено популярно по време на големи спортни събития през уикендите. Катастрофата е поредната в последните седмици в САЩ.

