Китайски дронове пак могат да летят в забранени зони в САЩ - падна техническо ограничение

Най-големият производител на FPV дронове в света - китайската компания DJI, реши да деактивира геозонирането на своите безпилотни апарати в САЩ и с това те вече могат да извършват полети полети над летища, военни бази и зони, забранени за полети. Досега това беше невъзможно, тъй като машините биваха автоматично "заглушавани" в определени зони. DJI обаче заяви, че връща "контрола обратно в ръцете на операторите на дронове".

Досега DJI беше ограничила своите продукти главно в зони във Вашингтон, Окръг Колумбия. В тези зони дрон на китайската компания изобщо не може да излети, а ако навлезе в такава зона по въздуха, буквално губи мощност и се приземява - така беше досега. Оттук нататък обаче операторите на китайските дронове просто ще получават известие, когато са в зона, забранена за полети на безпилотни летателни машини от Американската въздухоплавателна агенция (FAA): Китайска компания се мъчи да докаже, че дроновете ѝ са сигурни

DJI restricted zones in the Washington, D.C., area. Red denotes no-fly zones. Blue denotes zones that require authorization to fly into. Source: DJI. pic.twitter.com/K9W1pHYEHT

Техническите ограничения бяха въведени от китайците преди 10 години, през 2015 година, когато техен дрон се разби на моравата пред Белия дом. А само преди 5 дни канадски самолет, помагащ да се гасят пожарите над Лос Анджелис, претърпя сериозни щети след сблъсък с дрон, произведен от DJI. В Конгреса вече се гледа законопроект, забраняващ новите модели дронове на китайската компания за употреба в САЩ - защото са заплаха за американската национална сигурност.

The FBI is seeking information that leads to the identity of a UAS pilot whose drone collided with a “super scooper” airplane conducting fire suppression operations at the #PalisadesFire near Malibu, California. Details & and how to contact the FBI here:https://t.co/0FCsCvrgGy pic.twitter.com/MiRuhWWeQP