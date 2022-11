Мъск е с фалшива диплома за висше образование, твърди разследване

Американският милиардер рискува да бъде лишен от американско гражданство за фалшифициране на документи и нарушаване на миграционното законодателство на САЩ, предупреждават още оттам.

Източниците на групата твърдят, че Илон Мъск не е завършил физика в Университета на Пенсилвания през 1995 г., а дипломата му е фалшива. Според официалната биография на Мъск той е получил през 1997 г. бакалавърска степен по икономика в този университет.

Някой трябва да го каже: Илон Мъск е лъгал в продължение на 27 години, пишат от Capitol Hunters като прилагат документи. Мъск няма бакалавърска степен по физика или друга техническа специалност нито е завършил докторската програма. Отпаднал е през 1995 г. и е бил нелегален. По-късно тихомълком му е била уредена диплома - но не в научна специалност, добавят те.

Както е известно, Илон Мъск е родом от Претория, ЮАР. Бъдещият милиардер пристига в Канада на 17 години и учи в университета Куинс в Кингстоун. Две години по-късно продължава обучението си в САЩ. Сapitol Hunters са се заинтересували именно от този период в биографията му. Според тях той е нарушил и миграционното законодателство на САЩ, което е сериозно престъпление.

Someone has to say it: Elon Musk has lied for 27 years about his credentials. He does not have a BS in Physics, or any technical field. Did not get into a PhD program. Dropped out in 1995&was illegal. Later, investors quietly arranged a diploma - but not in science. 🧵1/ pic.twitter.com/ziuOMblwLJ