На косъм: Мъж оцеля по чудо след падането на самолет във Филаделфия (ВИДЕО)

Посетител на кафене във Филаделфия оцеля по чудо, след като почти беше ударен в главата от отломки от разбилият се вчера самолет. На кадри, разпространени в социалната мрежа Х, се вижда как мъжът е уцелен от парче от самолета. Мъжът се разминава на косъм, като отломката сваля шапката от главата му буквално като куршум. Машината се разби в жилищен квартал, унищожавайки няколко къщи и разпалвайки пожар. Според CNN, най-вероятно резервоарите с кислород на борда може да са предизвикали експлозията.

Miracle Survival in Philadelphia: Café Visitor Nearly Hit by Falling Plane Debris A café visitor in Philadelphia miraculously survived after nearly being struck in the head by debris from a crashing plane. The plane crashed into a residential neighborhood, destroying several… pic.twitter.com/bQGymr8fK3

Малък медицински самолет Learjet 55, превозващ шестима души, се разби в квартал на североизточна Филаделфия, САЩ. Инцидентът е станал в петък вечерта, когато самолетът тъкмо е излетял от летището на Североизточна Филаделфия за Спрингфийлд, Мисури, когато е паднал. Самолетната катастрофа е причинила експлозия и е подпалила няколко къщи. Не е ясно дали някой на борда е оцелял. Няколко души на земята са ранени, съобщи полицията във Филаделфия.

Plane Debris and Body Parts are said to be scattered across Roads and Parking Lots in Philadelphia, while several Fires rage, following the Crash of a Learjet 55, operated by Jet Rescue Air Ambulance, as it was taking-off earlier from Northeast Philadelphia Airport. The Learjet… pic.twitter.com/CCXZbTEmGg