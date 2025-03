Национално извънредно положение в Боливия: Наводнения убиха десетки, разселват стотици хиляди (ВИДЕА)

В сряда, 26 март, президентът на Боливия Луис Арсе обяви извънредно положение, след като проливни дъждове и тежки наводнения причиниха смъртта на повече от 50 души, а над 100 000 души бяха разселени в цялата страна. Арсе заяви, че около 380 000 семейства са засегнати от поголовни наводнения във всички девет департамента на Боливия, като в един от тях е обявено бедствено положение, а в други три - извънредно. Извънредното положение в страната ще позволи на правителството да мобилизира повече спешен персонал за спасителни операции и да ускори закупуването на оборудване. Дъждовният сезон в Боливия продължава от ноември до април и миналата година взе 55 жертви.

Bolivian President Luis Arce has declared a national emergency as the country battles heavy rains and floods. 50 people have lost their lives, and one lakh people have been displaced.#Bolivia #Floods #Emergency #CNBCTV18Digital pic.twitter.com/dSNsWz7vxm