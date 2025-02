Паднаха в пропастта: 30 души загинаха при автобусна катастрофа в Боливия (ВИДЕО)

Повече от 30 души са загинали при автобусна катастрофа на планински път в Боливия. Новината за тежкия инцидент предаде BBC, като се позова на съобщения на местната полиция. Превозното средство е паднало почти 800 метра (2625 фута) в пропаст в югозападния квартал Йокала, каза служител. Четиринадесет души също са ранени, включително четири деца, каза във видео служител от местна болница. Местният информационен канал Unitel съобщи, че няколко от ранените са в тежко състояние.

Инцидентът е станал между градовете Потоси и Оруро, съобщи полицията. Длъжностни лица смятат, че катастрофата може да е била причинена от превишена скорост, като шофьорът е „неспособен“ да контролира автобуса, каза полковник от полицията Виктор Бенавидес пред агенция AFP.

The AFP News Agency is reporting that at least 30 people have been killed in a traffic accident involving a bus in Bolivia.

A total of 15 people were injured, some of whom are in critical condition.

The bus rolled about 800 meters down a steep slope, according to local media. pic.twitter.com/FILli0Nli1