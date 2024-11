Проливни дъждове причиниха наводнения край столицата на Боливия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Проливни дъждове в Боливия през нощта срещу събота доведоха до преливане на река, която наводни квартал Бахо Льоета в покрайнините на Ла Пас и хвана мнозина хора в капан в домовете им в очакване на спасителни екипи, предаде Ройтерс.

Четиригодишно момиченце е изчезнало. Зам.-министърът на гражданската защита Хуан Карлос Калвимонтес потвърди, че спасителни екипи издирват момиченцето.

ОЩЕ: Въоръжена група в Боливия превзе военен обект и взе войници за заложници

Хората трябва да напуснат къщите си през покривите, защото няма друг начин да излязат, тъй като калта е твърде дълбока.

🚨🇧🇴BOLIVIA FLOODS TRAP RESIDENTS NEAR LA PAZ Heavy rains caused the Pasajahuira River to overflow, flooding Bajo Llojeta and leaving residents stranded. A 4-year-old girl is missing, and 26 people have been injured. Over 40 homes were damaged, with some residents escaping… pic.twitter.com/yXnuwR4lD6

По данни на местните власти най-малко 26 души са пострадали, а повече от 40 къщи са били повредени от наводнението. Около 300 военнослужещи са били изпратени да помогнат за евакуацията на жителите и почистването на района.

Президентът Луис Арсе също посети пострадалия район и обеща да извърши „цялата необходима работа“ по възстановяването на района, както и да започне разследване на причините за бедствието. „Това не може да остане така“, каза той.

ОЩЕ: Арестуваха лидера на преврата в Боливия. Президентът стои зад "самопреврат"? (ВИДЕО)

„Нуждаем се от повече помощ, от повече оборудване, тази помощ не е достатъчна. Все още имаме време да спасим къщата си, но никой не ни помага“, оплака се местна жителка.

In La Paz, Bolivia, heavy rains on Saturday night caused the Pasajahuira River to overflow, flooding the Bajo Llojeta neighbourhood and trapping residents in their homes. At least 26 people were injured, over 40 houses damaged, and many had to escape through rooftops due to deep… pic.twitter.com/8tDLMWhoF3