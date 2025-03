Нараства броят на загиналите при пожарите в Южна Корея (ВИДЕО)

Нараства броят на загиналите при пожарите в Южна Корея. Горските пожари вече са „най-големите в историята“ на Южна Корея и са изпепелили повече гори от всички предишни пожари, заяви ръководителят на службата за борба с бедствията в страната. Броят на жертвите нарасна на 26, предаде АФП и БГНЕС. През уикенда избухнаха повече от дузина пожари, които изпепелиха обширни територии в югоизточната част на страната и принудиха около 27 000 души спешно да се евакуират. Огънят отряза пътища и прекъсна комуникационни линии, докато жителите бягаха в паника.

At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.



A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.





Какви са щетите от пожара?

„Горският пожар се разпространява бързо“, заяви Ли Хан-кюн, началник на отдела за бедствия и безопасност. „26 души са загинали, 8 са тежко ранени, а 22 са леко ранени. Щетите в горите достигнаха 35 810 хектара, като вече надхвърлят с повече от 10 000 хектара площта, засегната от пожара на източното крайбрежие през 2000 г., който преди това беше най-големият регистриран пожар“, добави той.

The forest fires in South Korea are out of control! While 15,000 hectares have been reduced to ashes, sadly 15 people have lost their lives. Authorities are mobilizing all resources to fight the fire.

South Korea's worst wildfires in decades: 18 dead, 19 injured

Five days of fires in the country's southeast have caused "unprecedented damage," Han Duck-soo, South Korea's prime minister and acting president, admitted. Thousands of people, including inmates from local prisons, were evacuated.



Властите в Южна Корея заявиха, че променящите се посоки на вятъра и сухото време са разкрили ограниченията на конвенционалните методи за гасене на пожари. Повечето от загиналите са местни жители, но най-малко трима пожарникари са загинали, а пилот на хеликоптер за гасене на пожари е загинал, когато машината му се е разбила в планински район. Миналата година е била най-горещата в Южна Корея, като според Корейската метеорологична администрация средната годишна температура е била 14,5 °C - с два градуса по-висока от предходната 30-годишна средна температура от 12,5 °C. Според властите в засегнатия от пожари регион е имало необичайно сухо време с валежи под средното ниво, като през тази година броят на пожарите в южната част на страната е бил повече от два пъти по-голям от миналата. Някои видове екстремни метеорологични явления имат добре установена връзка с изменението на климата, като например горещините или проливните дъждове.