NBC: Байдън планира пътуване до Европа за годишнината от руската инвазия в Украйна

Според NBC, се обсъждат няколко държави, които президентът на САЩ може да посети, една от които е Полша. Представители на администрацията на Байдън също така обсъждат обявяването на друг голям пакет военна помощ за Украйна в края на февруари.

ОЩЕ: Украйна получи танковете, сега е ред на изтребителите

Exclusive from @NBCNews: Biden considering Europe trip around Ukraine invasion 1-year anniversary next month, sources tell @carolelee, @ckubeNBC&me