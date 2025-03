"Не трябва да задаваш този въпрос": Тръмп с нова цензура срещу неудобен журналист след скандала Мъск-Рубио (ВИДЕО)

Поредна остра акция на американския президент Доналд Тръмп към журналист в Овалния кабинет на Белия дом. Този път репортер NBC получи остър отговор от държавния глава, който се обърна с думите: "Не бива да задавате този въпрос!".

Репортерът се опита да получи подробности за възникналото напрежение в кабинета на Тръмп, след като държавният секретар Марко Рубио и съветникът на президента и милиардер Илон Мъск са влезли в жесток спор помежду си. Конфликтът е завършил с ново понижаване на част от правомощията на милиардера, съобщава "New York Times".

При това репортерът на NBC видимо изнерви Тръмп, който загуби самообладание. След като научи, че това е NBC, Тръмп го отхвърли с подигравка, питайки дали има още въпроси за Световното първенство по футбол през 2026, което бе и темата на брифинга.

"Няма скандал, аз бях там. Нямате право да задавате този въпрос, защото говорим за световната купа. Илон и Марко вършат перфектна работа заедно. Кой сте вие? NBC!? Други въпроси", бяха част от думите на Тръмп.

❗️Trump harshly responded to an NBC journalist: "You shouldn't be asking that question!"



The reporter tried to get details on the Musk-Rubio conflict, but Trump lost his temper and shut him down.



After learning it was NBC, Trump dismissed him with a sneer, asking if there… pic.twitter.com/30s1gpNPaL