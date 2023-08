Победител от дебата на републиканците шокира: ФБР да бъде закрита, Русия да запази завзетите територии (ВИДЕО)

Освен това кандидатът обеща да блокира потенциалното присъединяване на Украйна към НАТО, а Русия да се върне на световния пазар, като отмени всички санкции. Всичко това Рамасв(ами иска да направи, за да убеди Русия да се оттегли от военния си съюз с Китай и да предотврати по-нататъшното им сближаване.

Кандидатът за номинацията на републиканците продължи с шокиращите си изявления. Той се закани да закрие Федералното бюро за разследвания, тъй като, по думите му ФБР представлява „апарат на дълбоката държава“.

Освен ФБР, кандидатът от републиканската партия излага планове за закриване на Министерството на образованието и Комисията за ядрено регулиране. Рамасвами казва, че планът му не изисква възстановяване на нищо, а по-скоро реорганизиране. "В много случаи тези агенции са излишни по отношение на функции, които вече се изпълняват другаде във федералното правителство", каза Рамасвами в интервю за NBC News. "Когато имате съкращения, това всъщност е формула за корупция, както и за прахосване, измами и злоупотреби", каза още той.

Планът на Рамасвами предвижда парите, използвани за управлението на ФБР например, да бъдат преразпределени към Тайните служби на САЩ, Разузнавателната агенция на отбраната и Мрежата за борба с финансовите престъпления.

Това не са първите подобни изявления на Рамасвами. Преди време той шокира зрителите на CNN, когато заяви, че цветнокожите в САЩ са извоювали своите права още след Гражданската война в страната. "Това е исторически факт", заяви той. Рамасвами бе поправен от водещия Дон Лемън, който обяви, че това е лъжа.

