Подсъдим в атака: Мъж се нахвърли върху съдия в Невада и отнесе як бой (ВИДЕО)

Във видеото се вижда, че буквално с лъвски скок мъжът скача върху съдията и я събаря на земята. Следва пълна бъркотия в съдебната зала. Падат знамена, намесват се и други хора и общо взето всички са под масата и си разменят юмруци.

Положението се нормализира след като съдебната охрана озапти бунтовника.

Съдия Мери Кей Холтус е „претърпяла някои наранявания“, след като е паднала от мястото си. Притекъл се на помощ съдебен маршал е откаран в болница за лечение, се казва в изявление на властите.

Обвиняемият, Деобра Делоне Редън, беше осъден по дело за престъпление. Изпускането на нервите в съдебната зала обаче му докара нови обвинения.

JUST IN: New video shows defendant Delone Redden jump over the bench and violently attack Judge Mary Kay Holthus during his sentencing.#CourtTV MORE HERE: https://t.co/bIblX8tPne pic.twitter.com/ya8QWFUs35