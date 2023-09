Бивш словашки премиер се сби с бивш МВР министър на тема "мигранти" (ВИДЕО)

Бившият премиер Игор Матович и бившият министър на вътрешните работи Роберт Калинак влязоха в спор по въпроса за нелегалните мигранти. Ситуацията бързо ескалира и прераства в бой с взаимни обиди и обвинения в принадлежност към мафията. Всичко това се случи по време на предизборната кампания на партията на Калинак.

Former Slovak PM and ex-interior minister scuffle in the center of Bratislava



Former Prime Minister Igor Matovič and former Interior Minister Robert Kalinak got into a dispute over the issue of illegal migrants.



The situation quickly escalated and turned into a fight with… pic.twitter.com/e8VSrPwZdd