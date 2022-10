Бой заради яке на NASA: Руснаци се спречкаха в градския транспорт (ВИДЕО)

Кадрите бяха разпространени в Twitter-профила на беларуската опозиционна телевизия NEXTA. На тях се вижда как мъжът, започнал боя, стои изправен до седналия си съгражданин и го пита: „Какво правиш? Какво не е наред с теб? Ще сляза заедно с теб“.

😅In the #Sverdlovsk region the UFC started in public transport because of a jacket with "NASA" written on it.



Russians destroy each other better than anyone else. pic.twitter.com/5cWJX2X5Q1