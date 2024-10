Пожар унищожи една от най-старите църкви в Чили (ВИДЕО)

Опустошителен пожар погълна историческата църква "Свети Франциск" в Чили, забележителност от 17-ти век, съобщиха от информационния канал на Ватикана. Властите разследват причините за пожара, който за щастие не доведе до жертви.

"Пълна разруха, катастрофа за региона". Така очевидци описват пожара, който възникна в петък

Another historic Catholic church has been destroyed by fire in Chile.



The 17th-century San Francisco Church in Iquique, known as the first Catholic church built in the country, has been destroyed in a fire.



Info: BBC pic.twitter.com/Q85FNMVsHn