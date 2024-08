Пожарникари спасиха кучета от горяща сграда във Вашингтон (ВИДЕО)

Американски пожарникари спасиха няколко кучета от горяща сграда във Вашингтон, окръг Колумбия. Добрата новина съобщава CBS News.

Отделът за пожарна и спешна помощ на окръг Колумбия каза, че „безжизненото“ куче е съживено от „реанимация, кислород и нежна любяща грижа“.

Едното куче е било транспортирано до болницата за животни.

