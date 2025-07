Психолог: Любовниците от концерта на Coldplay са искали да бъдат хванати

Скандалът с изневярата на концерта на Coldplay предизвика истинска мания в интернет. Припомняме, че на неотдавнашно тяхно шоу една привидно влюбена двойка се паникьоса и се скри, след като се появи на "камера за целувки". Нестандартното поведение дори накара фронтмена Крис Мартин да се пошегува: "Или имат афера, или просто са много срамежливи". Оказа се, че двойката са Анди Байрън, главен изпълнителен директор на стартъпа за изкуствен интелект Astronomer, и Кристин Кабът, главен директор "Човешки ресурси" компанията.

Данните сочат, че и двамата са женени за други хора - което предизвика наплив от мемета, шеги и GIF-чета за скандала. Всеки, който гледа видеото, може да се запита защо двойката се държи толкова открито на публично място.

Психолог твърди, че двойката може би е искала да бъде видяна заедно, за да бъде "принудена да се изправи срещу истината", пише "Daily Mail". "Не само очевидното предателство привлече вниманието на хората, а по-скоро неговата дързост" - пише Никол Макникълс, професор по човешка сексуалност във Вашингтонския университет в изданието "Psychology Today".

"Публична случка, на концерт на Coldplay и показване на екраните. Това повдига очевидния въпрос - защо изневерявате толкова публично?" Според психоложката разбирането на причините за изневяра може да помогне на хората да осъзнаят по-добре предизвикателствата, пред които са изправени всички връзки - дори здравите.

Тя обясни, че една от причините за изневяра може да бъде емоционалното откъсване от партньора, като дългосрочната връзка се превръща повече в логистика, отколкото в любовно щастие. "Езикът на тялото на двойката по време на концерта беше нежен и емоционално интимен" - каза тя. "Не приличаше на похотлив флирт, а по-скоро на момент между двама души, които жадуват да бъдат видени. А когато някой се чувства емоционално невидим в основната си връзка, той може да потърси потвърждение другаде".

