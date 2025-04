С митата за Китай Тръмп съсипва военната си мечта от шесто поколение

През март тази година американският президент Доналд Тръмп се похвали, че Военновъздушните сили на САЩ напредвали в проекта за първи изтребител в света от шесто поколение. Той направи и гръмко изявление - че бъдещият F-47 ще е нещо невиждано като маневреност и скорост. Само че тази мечта сега е подкопана от... самия Тръмп. Причината са наложените от него агресивни мита срещу вноса от Китай, които възлизат на 145%, както потвърди вчера служител от Белия дом (не 125 на сто, както се смяташе по-рано).

Trump and the Head of the Pentagon Announce the Creation of the F-47 — "The World’s First Sixth-Generation Fighter Jet"



“The F-47 will be the most advanced, most efficient, and most lethal aircraft ever built.



An experimental version of the jet has been secretly flying for…