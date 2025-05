Самоубил ли се е Джефри Епстийн? ФБР разполага с категорично доказателство (ВИДЕО)

ФБР се готви да публикува видео, което категорично доказва, че Джефри Епстийн не е бил убит, както твърдят различни теории след смъртта му през 2019 г. Дан Бонгино, заместник-директор на агенцията, заяви в интервю в четвъртък, 29 май, че кадрите са "кристално ясни" и показват, че Епщайн е бил напълно сам в килията си, преди да отнеме живота си. Епстийн почина в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше без възможност за освобождаване под гаранция процеса си по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Това се случи повече от десетилетие след осъждането му за склоняване към проституция на непълнолетни, за което бе регистриран като сексуален престъпник. Този път той бе обвинен в ръководене на "широка мрежа" от непълнолетни момичета за секс. Той така и не се призна за виновен.

Още: Обвинила брат на крал Чарлз в изнасилване: Вече е мъртва

Снимка: Getty Images

"Няма никой друг, който да влиза или излиза. Това е той и само той. Можете да го видите сами", каза Бонгино пред "Fox & Friends". Въпреки че видеото не показва точния момент на самоубийството, служителят настоява, че то ще послужи за прекратяване на спекулациите, които се разпространяват от години.

Случаят на финансиста е обвит в противоречия, откакто беше намерен мъртъв с чаршафи, вързани около врата му в Метрополитен корекционен център в Манхатън, докато чакаше процес по обвинения в трафик на деца за сексуални цели. Смъртта му беше официално обявена за самоубийство, но съмненията продължиха, подхранвани от връзките му с влиятелни и силни фигури.

Още: Втора серия секретни документи за покойния сексуален насилник Епстийн - пак е намесен Бил Клинтън

FBI Deputy Director Dan Bongino Says Video Evidence of Jeffrey Epstein’s Suıcide Exists, Set for Public Releasepic.twitter.com/DbFBqUnDvS