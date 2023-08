САЩ с примамлива оферта към Иран, ако спре да доставя дронове на Русия

Вашингтон обещава, че ще облекчи санкциите спрямо Техеран, ако от Ислямската република преустановят доставките на безпилотни самолети "камикадзе", които Москва използва за поразяване на гражданска, енергийна и пристанищна инфраструктура в Украйна.

В сделката влиза и забрана за резервни части за дроновете по оста Иран - Русия, пише Financial Times, позовавайки се на ирански и американски официални лица. Белият дом и иранското външно министерство не са коментирали темата.

Припомняме, че вече има доказателства как Русия използва свои дронове, базирани на иранските "Шахед". Още от края на миналата година се появиха данни, че Москва и Техеран готвят общ завод за производство на безпилотни машини в Руската федерация.

