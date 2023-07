САЩ: Иран е близо до изработването на ядрена бомба

Според оценка на американското разузнаване, публикувана миналата седмица, Иран бързо е разширил ядрената си програма след убийството на един от ключовите му учени през ноември 2020 г., но не извършва дейности, които биха били необходими за производството на ядрено устройство, което може да се тества. ОЩЕ: Антъни Блинкън: Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие

Ядрено споразумение с Иран се смята за по-спешно от всякога, тъй като Техеран продължава с обогатяването на уран

Сега обаче човекът, който беше натоварен със съживяването на ядрена сделка за ограничаване на тази програма, беше отстранен.

Роб Мали беше пуснат в неплатен отпуск миналия месец, а по-късно сменен. Причината е спирането на разрешението му за достъп до класифицирана информация.

Мали беше един от архитектите на ядреното споразумение от 2015 г., постигнато с Иран при администрацията на Обама. Впоследствие това беше изоставено през 2018 г. от бившия президент Доналд Тръмп. Със или без Роб Мали, администрацията на Байдън вярва, че единственото устойчиво решение на ядрената криза с Иран е дипломатическото.

Потенциалното напускане на Мали вероятно означава, че „голяма сделка“ с Иран няма да бъде постигната, „но усилията на администрацията да постигне някаква ограничена сделка все още продължават“. ОЩЕ: Иран тества днес хиперзвукова ракета

Ислямската република ще проведе парламентарни избори през следващата година, а САЩ трябва да проведат президентски избори. Напредъкът в ядрените преговори, както и съдбата на задържаните американци в Иран, вероятно ще дадат тласък на действащите президенти в социологическите проучвания, казаха анализатори.

United States officials have said Iran could be just weeks away from acquiring enough weapons-grade uranium to make a nuclear bomb.https://t.co/ctiAQ21LGp