Изкуственият интелект - новото оръжие в геополитиката, което Иран вече използва

За първоизточник на новината бе указан Etto.ba, но наблюдатели от Defense Express обръщат внимание на това, че в действителност източникът е Thegeopost, който се позовава на Terror Alarm - първата в света редакция за новини, генерирани от изкуствен интелект (ИИ).

Именно на страницата на Terror Alarm в Twitter е написано, че "делегация на МВнР на Сърбия в Техеран е поръчала 20 000 дрона Shahed-136, като иранската страна е заявила, че за подобряването няма препятствия."

Интересното е, че в текста присъства религиозен елемент, тъй като в новината се подчертава, че Техеран вече две години въоръжава "православни фундаметалисти".

🚨🇷🇸🇮🇷 #Serbia Foreign Ministery delegation in Tehran to order 20000 Shahed-136 drones with Tehran saying "No barriers to improving ties". ✝️☦️Iran has been arming Orthodox Christian fundamentalists in Russia, Armenia and Serbia against the Catholic World for the past 2 years. pic.twitter.com/0V99f5DJos

"През последните две години въоръжава православните фундаменталисти в Русия, Армения и Сърбия срещу католическия свят", пише в съобщението.

Наблюдателите отбелязват още, че за да се убедят в "надеждността" на източника трябва да се прочете още един пост на дадената общност, в която е разкрит принципът на генериране на т.нар. "новини". Съобщава се, че ИИ събира всички данни от различни носители и източници, въз основа на които се създава шаблон, който се използва за генерирането на новини или прогнози. В този процес са замесени "квантови технологии" и 7 млрд. човешки мозъци, обяснява Defence Express.

The news about Serbia ordering 20,000 Shahed drones in Iran was written by an artificial intelligence



It was published today by some major media outlets. It turns out that the news first appeared in the Terror Alarm community. This is a newsroom that is completely generated by… pic.twitter.com/GTI4P3Unf9