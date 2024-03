Шикалкавене: Пак нов курс за помощта за Украйна в долната камара на Конгреса

Джонсън каза в интервю, че военната помощ както за Украйна, така и за Израел може да бъде приета като един или дори като два отделни законопроекта. Той уточни, че очаква това да се случи с помощта на процедура в Камарата, който често използва през последните дни, за да преодолее съпротивата в собствената си партия.

Републиканецът от Луизиана заяви ясно, че не вижда начин за обвързване на чуждестранната помощ с по-голям законопроект за разходи за правителствената администрация (финансирането на работата на американското правителство). Въпросната процедура изисква мнозинство от две трети за одобряване на законодателството в Камарата на представителите. Това означава, че Джонсън ще се нуждае от значителен брой гласове на демократите. Той възприе този подход с много спорни мерки досега по време на мандата си. Джонсън добави в интервюто, че разделянето на помощта за Украйна и Израел в два отделни законопроекта е „в процес на разглеждане“.

Забележките му са най-категоричните, които той е правил досега по отношение на плановете си за десетките милиарди долари чуждестранна помощ, които отлежават в Конгреса, въпреки че бяха гласувани в Сената. Думите на Джонсън представляват най-ясния ход, който той е предприел до момента, за да се ангажира с гласуване за помощта за Украйна.

Джонсън публично заяви, че Камарата на представителите ще пристъпи към разглеждането на помощта след плана за правителствено финансиране, който се очаква да излезе на обсъждане и в двете камари на Конгреса следващата седмица, тъй като крайният срок за частично затваряне на администрацията наближава (след 20-ти март).

В четвъртък председателят на Камарата на представителите (долната камара) в американския Конгрес Майк Джонсън обяви пред републиканските сенатори от горната камара да очакват да им бъде изпратено законодателство в помощ на Украйна.

Републиканецът, близък до бившия президент Доналд Тръмп, обаче предупреди, че това, което ще излезе от камарата му като законопроект, ще изглежда доста по-различно от пакета за чуждестранна помощ на стойност 95 млрд. долара, който Сенатът прие миналия месец. В него влизаха и над 60 млрд. помощи за Украйна.

Само че Джонсън така и не вкарва пакета за разглеждане от конгресмените, а Киев се нуждае от спешна подкрепа предвид руското настъпление и изчерпващите се снаряди.

Пакет за Украйна ще има, но под формата на заеми

Джонсън се опита да успокои разочарованите сенатори от Републиканската партия, които го попитаха за финансирането на Украйна по време на сесията на годишното изнесено заседание на републиканците в Сената. Той каза на сенаторите, че Камарата на представителите ще изпрати пакет от мерки за подпомагане на Украйна в Сената, но изказа идеята това да се превърне в програма за заем или лизинг, за да не се налага американските данъкоплатци да отделят десетки милиарди долари, без да очакват възвръщаемост. Думите му са предадени от сенатори, участвали в дискусията и цитирани от авторитетното издание The Hill.

Председателят на долната камара също така заговори за Закона за възстановяване на средствата за украинците, дело на републиканеца Майкъл Маккол, който би разрешил конфискуването на руски държавни активи и внасянето на приходите от ликвидираното имущество във фонд за подпомагане на Украйна.

Джонсън не каза дали подобен пакет за подпомагане на Киев ще включва строги реформи в областта на граничната сигурност, която би срещнала съпротивата на демократите в Сената.

Джон Корнин, един от 22-мата републикански сенатори, които миналия месец гласуваха за спешния пакет за външна помощ на Сената, заяви, че изземването на руски активи в помощ на Украйна е "чудесна идея". "Би било справедливо да накараме руснаците да платят за Украйна, да платят на Съединените щати и съюзниците за въоръжаването на Украйна", каза той.

Корнин, съветник на ръководния екип на републиканците в Сената, също така похвали идеята за създаване на програма за отпускане на заеми в помощ на Украйна. "Това е, което Рузвелт направи през Втората световна война", каза той за програмата ленд-лийз, която президентът Франклин Рузвелт подписва през 1941 г., за да въоръжи Великобритания и други съюзници срещу нацистка Германия.

След като се запозна с думите на Джонсън, Корнин заяви, че е "доста оптимистично настроен" по отношение на това, че Камарата на представителите ще изпрати пакет от мерки за подпомагане на Украйна в Сената. "Вече чух председателя на парламента да казва: "Няма да оставим Украйна с празни ръце" - или думи в този смисъл", разкри той.

Сенатор Кевин Креймър, който също присъства на срещата, заяви, че председателят на парламента ясно е заявил намерението си да помогне на Украйна. "Той беше доста ясен", каза той.

Джонсън заяви пред репортери, че не иска да позволи на руския диктатор Владимир Путин да завладее Украйна. "Никой не иска Владимир Путин да надделее. Аз съм на мнение, че той няма да спре до Украйна и ще премине през целия път до Европа", каза той: "Според мен там има добро и зло, добро срещу зло, а Украйна е жертвата тук".

Сенатор Линдзи Греъм заяви, че програмата за отпускане на заеми ще помогне на Украйна да спре руските успехи на бойното поле. "Смятам, че това е елегантно решение, особено със закона за конфискуването, където може да се вземат активи на олигарси", каза той. Греъм подчерта, че всеки заем за Украйна ще бъде "опростен" и няма да се начислява лихва. "Аз съм оптимист. Никога не съм бил по-оптимистично настроен", каза той, цитирайки коментарите на Джонсън.

Бившият президент Доналд Тръмп започна да прокарва идеята за изпращане на помощ за Украйна под формата на заем миналия месец, когато се опита да убеди сенаторите от партията си да гласуват против законопроекта на Сената за финансиране на Украйна.

"Дайте им пари назаем. Ако успеят да се справят, ще ни върнат парите. Ако не могат да се справят, не е нужно да ни връщат", заяви Тръмп на митинг в Северен Чарлстън.

На фона на тези думи вицепрезидентът на Тръмп от първия му мандат в Белгия дом Майк Пенс категорично заяви, че няма да подкрепи и няма да гласува като делегат за кандидатурата на Тръмп от Републиканската партия за втори мандат:

