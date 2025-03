Ще продължи ли Вашингтон да доставя оръжия на Киев? Отговорът на Келог (ВИДЕО)

Специалният пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог заяви, че не може да гарантира, че Вашингтон ще продължи да доставя оръжия на Киев, дори ако Украйна приеме споразумението за минералните ресурси и че това решение зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той допълни, че украинската страна е била наясно, че срещата в Овалния кабинет между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски ще бъде фокусирана върху сключването на споразумение за полезни изкопаеми, съобщават американски медии.

"Can he DocuSign it?", @margbrennan asked President Trump's Special Envoy for Ukraine and Russia, General Keith Kellog, referring to Ukrainian President Zelenskyy and the minerals deal. Kellogg replied, "that a great question." pic.twitter.com/rK2zjBXL7k