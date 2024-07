Тексас е в очакване: Разрушителната буря „Берил“ отново се усили до степен на ураган (ВИДЕО)

Американският щат Тексас се подготвя за пристигането на бурята „Берил“, която според Националния център за ураганите отново се е засилила до степен на ураган.

Синоптиците твърдят, че бурята може да донесе разрушителни ветрове, бурни вълни и дъжд, когато навлезе в сушата рано в понеделник (8.07) местно време. Някои от най-големите пристанища в щата са затворени в подготовка, а жителите са предупредени за мащабни прекъсвания на електрозахранването.

Повече от един милион жители на Тексас бяха предупредени за опасност от ураган преди пристигането на бурята. Очаква се ураганът да достигне сушата между градовете Галвестън и Корпус Кристи и може да достигне ниво от втора категория, което означава, че ще има ветрове със скорост до 177 км/ч.

Властите твърдят, че макар и да не е толкова силна, колкото на Карибите, тя все пак може да предизвика мащабни прекъсвания на електрозахранването и смущения в Тексас, до град Хюстън във вътрешността на страната. Директорът на Националния център по ураганите на САЩ Майкъл Бренън предупреди живеещите по пътя, по кайто ще премине „Берил“ да си намерят безопасно място до понеделник, „тъй като опасните условия ще продължат дори след преминаването на центъра на „Берил“. „Съществува много значителен риск от внезапни наводнения по крайбрежието на Тексаския залив, източната част на Тексас, региона Арканзас - Тексас“.

Пристанищата в Корпус Кристи, Хюстън, Галвестън, Фрийпорт и Тексас Сити са затворени, което означава, че може да има временно спиране на износа. Ограничено е движението на всички кораби и товарните операции, съобщава BBC.

В събота(6.07) окръг Рефугио, северно от Галвестън, издаде заповед за задължителна евакуация - като причини се посочват ограниченият капацитет на персонала на службите за спешна помощ, трафикът по време на празника 4 юли и отслабената инфраструктура на района от урагана Харви през 2017 г. Очаква се Берил да премине през централните американски щати, включително Мисисипи, по-късно през седмицата.

