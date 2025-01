Теория в мрежата: Транссексуален пилот нарочно разбил хеликоптера в самолета над Вашингтон, истина ли е? (ВИДЕО)

Теория, че транссексуалният пилот Джо Елис е отговорен за самолетната катастрофа във Вашингтон, набира скорост в социалната мрежа Х. Според мнозина, пилотът умишлено е разбил самолета поради недоволство от политиката на Доналд Тръмп. Оказва се обаче, че Джо си е бил вкъщи в деня на катастрофата. Слуховете за предполагаемото му участие бяха охотно разпространени от медиите в Кремъл и руски политици, предава Nexta.

В американския сегмент на Х се появиха спекулации, че Джо Елис е бил на борда на военния хеликоптер Black Hawk, който се сблъска със самолет на American Airlines. Потребителите твърдят, че ден преди катастрофата Джо е публикувал критични съобщения за победата на Тръмп, тъй като той планира да уволни всички транссексуални хора от военна служба. Няма официално потвърждение на това твърдение, но слухът се разпространи бързо и скоро достигна до руски държавни медии.

Руският депутат Андрей Медведев представи предполагаемото участие на Елис като потвърден факт, заявявайки, че е управлявал хеликоптера неправилно и преди това е опитал да го разбие и в други самолети. Военният кореспондент Юрий Котенок отиде дори по-далеч, твърдейки, че „наличните данни сочат към терористична атака“, че „ЛГБТ убиват“ и че САЩ скоро ще се изправят пред „вълна от подобни бедствия“. Повечето западни медии пренебрегнаха тези теории на конспирацията, но The Express Tribune съобщи за тях, цитирайки Х акаунта FakeGayPolitics.

По-късно Джо Елис пусна видео изявление за ситуацията. Той нарече това безумие, което не зачита семействата на жертвите на катастрофата, които "заслужават повече от интернет троловете" и смени профилната си снимка, за да включи траурна лента.

A theory went viral on 𝕏 today, claiming that a transgender pilot, Jo Ellis, was responsible for the Washington plane crash—allegedly deliberately crashing the aircraft due to dissatisfaction with Trump's policies



However, Jo was at home on the day of the crash. The rumors… pic.twitter.com/FBccX9J30k