Тръмп пледира невинен, насрочиха делото за 28 август (ВИДЕО)

Неговият арест и повдигане на обвинение дойде в същата съдебна зала във Вашингтон, която имаше пряк изглед към насилието, което се разрази в Капитолия на САЩ на 6 януари 2021 г., и където се появиха над 1000 поддръжници на Тръмп, участвали в бунта. Бившият президент ще бъде освободен при много минимални условия, които включват забрана да общува с никого, за когото е известно, че е свидетел по делото, освен чрез адвокат.

Съдът насрочи заседание по делото на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп за щурма на Капитолия за 28 август. Делото ще се води от съдийката от Федералния съд на окръг Колумбия Таня Чуткън. По-късно Тръмп отлетя от Вашингтон за Ню Джърси.

