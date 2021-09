Тръмп предупреди: САЩ се превръща в държава от третия свят

„Съединените щати скоро ще бъдат смятани за нация от Третия свят“, посочи Тръмп в свое изявление в понеделник. "Никога досега не е имало нещо подобно на това, което се случва на нашата граница. Милиони хора вече са се изсипали, но идват дори още повече!", предупреди той за вълната от мигранти.

Изявлението на Тръмп повтори негово изказване, направено само ден по-рано, в което той заяви в Save America PAC, че САЩ „бързо се превръща в помийната яма на човечеството“, пише newsweek. Бившият президент заяви още, че „убийци, наркодилъри и престъпници“ имигрират в САЩ от Хаити, както и от Южна Америка и Африка.

