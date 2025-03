Тръмп призова нелегалните мигранти да се "самодепортират" (ВИДЕО)

Тръмп призова нелегалните мигранти да се "самодепортират". Според идеята му, трябва да бъде създаден нов механизъм, наречен CBP Home, който ще позволи на чужденците доброволно да напуснат САЩ. При Джо Байдън чужденците можеха да влизат в САЩ с помощта на приложението CBP One, но сега американският президент предлага те да напуснат с помощта на CBP Home.

„Хората в нашата страна незаконно могат да се депортират по лесния начин или могат да бъдат депортирани по трудния начин и това не е приятно“, каза Тръмп в 90-секундно видео, публикувано в социалната платформа X. Във видеото той представи домашното приложение за митнически и граничен патрул (CBP), което според него ще даде на „хората в страната ни незаконно лесен начин да напуснат сега и доброволно да се депортират“.

