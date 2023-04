Тръмп: Путин е много умен, той обича Украйна (ВИДЕО)

След като Тръмп повтори това два пъти, заяви, че когато е разговарял с руския президент по време на мандата си в Белия дом, в думите му е усетил „любов към Украйна“.

„Видях, че той я обича и я смята за част от Русия. Казах му: Това няма да се случи, докато аз съм президент“, допълни Тръмп.

Donald #Trump called #Russian President Vladimir #Putin "very smart".



Trump also noted that during a conversation with Putin, he saw love for #Ukraine in his words.



