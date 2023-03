"Антената", използвана според Русия за взривяването на "Северен поток", се оказа стара шамандура

В средата на март Путин съобщи, че "Газпром" е открил обект, подобен на детонационна антена близо до мястото на експлозията на газопровода "Северен поток". Обектът обаче е бил изваден от морското дъно, предаде Датската енергийна агенция, като уточни, че това е "димна шамандура". Тя е била открита на дълбочина от 73 метра, като на изваждането е присъствал и и „представител на собственика, Nord Stream 2 AG. Според агенцията, изваждането е приключило на 28 март.

The "antenna" found by Russian authorities to undermine the Nord Stream pipeline turned out to be a sea buoy.



In mid-March, Putin announced that "Gazprom" found an object similar to a detonation antenna near the site of the explosion of the Nord Stream pipeline.



In late March,… pic.twitter.com/VhyV5J96XW