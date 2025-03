Тръмп за спряното оръжие: "Украйна, така или иначе, може да не оцелее". Минералите не са му достатъчни (ВИДЕО)

"Украйна, така или иначе, може да не оцелее". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос дали нападнатата от Русия страна би оцеляла със спряната оръжейна помощ от САЩ и ограничения достъп до разузнавателни данни. "Слушайте, тази война не трябваше да се случва, но се случи. И сега сме затънали в тази каша", аргументира се републиканецът в интервю за Fox News, обвинявайки за пореден път не диктатора Владимир Путин, а предшественика си Джо Байдън.

JUST IN: Trump says “Ukraine may not survive anyway”



During a Fox News interview, the U.S. president was asked: “Are you okay with the possibility that Ukraine might not survive if you withdraw support?”



Trump responded: “Well, it may not survive anyway. But we have certain… pic.twitter.com/bIiLdfAebA — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2025

Още: "Ако Украйна капитулира пред Русия, апетитът на Москва към Европа ще се увеличи": Анализ и сценарии

"Байдън никога не е трябвало да дава 350 млрд. долара" на Украйна, отново преувеличи цифрите Тръмп, които според официални данни в сайта на Конгреса са около 3 пъти по-малки, и то за цялата дадена помощ от САЩ за Киев, не само военна. "Трябваше да се съобрази с Европа. Всичко, което трябваше да направи, беше да каже: вие трябва да сте на същото ниво като нас", отправи Тръмп критики към президента демократ.

Зеленски взел парите на САЩ като "бонбон от дете"

По адрес на украинския лидер Володимир Зеленски пък каза: „Не съм съгласен с това, което се случи. Той взе американските пари като бонбон от бебе. Не мисля, че е благодарен“.

Още: Румъния помага за обръщане на ефекта "Тръмп": Украинците вече ползват ПВО CA-95 (ВИДЕО)

"С Путин се разбирам чудесно"

„С Путин се разбирам чудесно. Путин ще бъде първият, който ще каже следното: никой не е бил по-твърд към Русия от Доналд Тръмп. Когато се замислите, аз бях по-твърд към Русия от всеки друг досега. На първо място, имаше мистификация на Русия, Русия, Русия, която беше много лоша и можеше да доведе до война", заяви Тръмп по отношение на държавата агресор, чийто лидер, издирван от съда в Хага, наистина постави началото на пълномащабната инвазия.

Trump said on Fox News: “I got along great with Putin. Putin would be the first one to say this: nobody’s been tougher on Russia than Donald Trump. I was tougher on Russia than anybody ever, when you think of it. First of all, there was the Russia, Russia, Russia hoax, which was… pic.twitter.com/hPrxHJgqjm — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025

"Относно съкращенията в отбраната - не сега. С удоволствие бих намалил разходите за отбрана, но не сега. Сега има Китай, Русия, много проблеми. Бих искал да намаля ядрените оръжия", преминаваше от тема на тема Доналд Тръмп.

Още: "Радев не иска силна отбрана на Европа, обслужва руския агресор": Атлантическият съвет у нас атакува президента

Попитан третира ли Америка Украйна и Израел по един и същи начин, републиканецът отвърна: "Вярвам, че да, но това са много различни места. Различни нива на власт, различни части на света. Близкият изток е подложен на постоянни атаки".

Journalist: Does America treat Ukraine and Israel the same?

Trump: I believe so, but these are very different places. Different levels of power, different parts of the world. The Middle East has been under constant attack. pic.twitter.com/6no8xIC4iU — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025

Тръмп не иска само минералите на Украйна, за да възстанови оръжейните доставки

Междувременно NBC News съобщи, че в частни разговори Тръмп е дал да се разбере на помощниците си, че споразумение за минералите между Вашингтон и Киев няма да бъде достатъчно за възобновяване на военната помощ и обмена на разузнавателни данни с Украйна.

Той иска да бъде подписана сделка, която ще даде на САЩ дял в минералното богатство на Украйна, но също така иска да види промяна в отношението на украинския президент Володимир Зеленски към мирните преговори, включително готовност лидерът на Украйна да направи териториални отстъпки. Припомняме, че досега Путин не е обявил, че е склонен на никакви отстъпки.

Още: Bloomberg: Тръмп пак помага на Путин, този път със сенчестия флот за петрол

Тръмп също така иска Зеленски да направи стъпки към провеждане на избори в Украйна и може би дори да се оттегли от поста си на лидер на страната, пише NBC. Украинският лидер заяви, че е готов да напусне, ако страната му получи членство в НАТО, но избори не могат да се провеждат по време на военно положение: САЩ прескачат Зеленски: Съюзници на Тръмп провели тайни разговори с опонентите му.

Снимка: Getty Images

САЩ нямат индикации, че спирането на обмена на разузнавателна информация е оказало пряко влияние върху руските атаки, заявиха американски служител и служител на администрацията на Тръмп, цитирани от изданието. Те заявиха, че големите атаки на Русия вероятно са били планирани преди спирането на разузнаването и помощта: "Спрях ПВО, за да преговарят": Тръмп резултат - десетки загинали и ранени след руски удар в Доброполя (СНИМКИ).

В същото време и двамата служители са оптимисти, че потокът от оръжия и оборудване, както и обменът на разузнавателна информация, може да бъде възстановен още през следващата седмица, особено след като Зеленски заяви, че Украйна е „готова да седне на масата за преговори възможно най-скоро“.

Длъжностни лица заявиха, че САЩ все още споделят с Украйна отбранителна разузнавателна информация - данни, които помагат на страната да се защити от нападения - но не предоставят информация за удари по руска територия.

Още: Диктатор или не: Какво е отношението на европейците към Доналд Тръмп