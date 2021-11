Ученици няма да бъдат допуснати до среща с бивша пленница на ИДИЛ, за да не се насърчала "ислямофобията"

Хелън Фишър, началникът на училищния съвет в Торонто, заявява, че учениците няма да имат право да присъстват на събитието, насрочено за февруари, където носителят на Нобелова награда за мир и оцеляла от ИДИЛ Надя Мурад ще обсъжда новата си книга The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State.

Honored to meet PM @MarinSanna. We spoke about the situation of Yazidis&empowering survivors in post-conflict settings. I greatly admire the work she&her government are doing. I look forward to our collaboration to improve gender equality&promote women’s rights globally. pic.twitter.com/G7xPPqeSB2 — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) November 22, 2021

В книгата тя описва за периода си на сексуално робство, когато е била едва на 14 години и за изнасилванията и изтезанията, които е претърпяла от страна на "Ислямска държава".

Таня Лий, майка от общността, която ръководи книжния клуб, който се явява домакин на събитието, разкрива, че е изпратила имейл на Фишър с информация за ИДИЛ от BBC и CNN.

"Това е терористична организация, която няма нищо общо с обикновените мюсюлмани, обосновава се тя.

The Toronto District School Board has cancelled an event with Yazidi activist and genocide survivor Nadia Murad because her memoir about sexual enslavement at the hand of Islamic State could “promote Islamophobia.“https://t.co/Ac4Mc0PcP0 — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) November 24, 2021

Лий казва, че събитието все пак ще се проведе през февруари, дори ако бордът откаже да позволи на учениците си да присъстват.

"Оттеглянето на подкрепата на училищното настоятелство означава, че те не поставят учениците си на първо място, а администрацията си. Надя Мурад е носител на Нобелова награда за мир и права на човека.

Имаме толкова много да научим от нея за триумфа на човешкия дух и воля, както и за способността да помагаме на другите да преодолеят трагедията. Надя и нейният активизъм са пример за всички нас във всички общества по света."

Фишър се е извинил на Надя Мурад, но все пак няма да позволи на учениците да присъстват на събитието, с аргумента как книгата можела да бъде обидна за мюсюлманските ученици.

Семейството на Мурад е било екзекутирано от ИДИЛ, а тя е превърната в секс робиня. В крайна сметка тя е успяла да избяга в бежански лагер в Северен Ирак, преди да се отправи към Германия, където живее оттогава. Тя беше отличена с Нобелова награда за мир през 2018 г. и оттогава се превръща в защитник на оцелелите от сексуално насилие и геноцид.

Представители на училищното настоятелство не отговарят на искането за коментар на Washington Examiner.