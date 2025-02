Увеличава се броя на пострадалите при самолетната катастрофа в Торонто (ВИДЕА)

Осемнадесет души са били откарани в местни болници след катастрофата на самолет на летището в Торонто. Това съобщи на брифинг началникът на пожарната служба на аерогарата Тод Ейткън, цитиран от в. "Торонто Стар", пише БТА. "Пистата е била суха и не е имало страничен вятър", каза той и допълни, че службата за безопасност на транспорта все още разследва причината за инцидента.

„На борда е имало 22 канадци, останалите са били чужденци“, каза пред журналисти Дебора Флинт, главната изпълнителна директорка на службата, отговаряща за летищата в окръг Торонто. По нейна информация ранените са 17, те са били откарани бързо в болници и никой от тях не е в критично състояние. По-рано бе съобщено за трима тежко ранени.

Две от пистите на аерогарата остават затворени и се очакват закъснения през идните дни.

Guy recording his exit from the flipped over plane in Toronto with the only reaction possible pic.twitter.com/VbQ0DlHwTt

Самолет на "Делта Еърлайнс" се обърна по таван на летище в Торонто. Самолетът CR900 е летял от Минесота до Торонто. Инцидентът е станал при кацането на самолета, пристигащ от Минеаполис. Всички пътници и екипажът са открити. Шокиращи кадри показват самолета обърнат с главата надолу на пистата на летището, което в момента е затворено.

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla