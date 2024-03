Въоръжени бандити нахлуха в сиропиталище в Хаити (ВИДЕО)

Бандитите се отвлекли три религиозни сестри от конгрегацията "Свети Йосиф". Католическият религиозен сектор в Хаити продължава да страда от актове на отвличания и откуп. Припомняме, че през януари в Хаити бяха отвлечени шест монахини, като впоследствие бяха освободени.

Scenes in Haiti’s capital Port-au-Prince on Wednesday as armed gangs continue their attacks on critical infrastructure and security forces. pic.twitter.com/SWbVL1OzAY