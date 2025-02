Върнаха в природата хиляди малки костенурки от рядък вид в Бразилия (ВИДЕО)

Пуснаха на свобода хиляди малки костенурки в Бразилия, предаде BBC. Около 4 900 речни костенурки с жълти петна, бяха пуснати в река Игапо-Асу в Бразилия. Застрашеният вид живее в речни басейни в Северна Южна Америка, а Федералният университет на Амазонас изпълнява проекти, насочени към увеличаване на броя на костенурките от десетилетие. През това време повече от 70 000 костенурки са били освободени да живеят в дивата природа.

Амазонската костенурка с жълти петна може да живее до 70 години, според Националния зоопарк на Смитсониън. Възрастните женски могат да тежат повече от 6 паунда и да са с дължина 27 инча, пише CNN.

🚨🇧🇷| BRAZIL RELEASES THOUSANDS OF BABY TURTLES



Nearly 4,900 yellow-spotted river turtles (tracajás) have been released into the Igapó-Açu River in Brazil as part of conservation efforts. The University of Amazonas has been working for over a decade to increase turtle population pic.twitter.com/DCtwP8LJZp