Загинали и безследно изчезнали след свлачище в Бразилия

Калното свлачище погълна автомобили и тежкотоварни камиони в понеделник в южния щат Парана, където в продължение на няколко дни се изливаха проливни дъждове.

Снимки, публикувани от пожарникари, показват огромна кална площ ​​сред зеленината на буйната растителност. Калта е помела всичко по пътя си, като е затрупала няколко десетки метра от пътното платно. Виждат се и отломки от превозни средства.

