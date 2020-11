Блокадите и социалното дистанциране увеличават бедността и неравенствата, показва проучване

Пандемията от COVID-19 остави 150 милиона деца в бедност Около 1,2 милиарда деца живеят в бедност. Това сочи доклад на УНИЦЕФ и призовава борбата с бедността сред децата да стане приоритет на ... Прочети повече

И при двата варианта бедността и неравенството в Европа се увеличават , но с различна сила в различните страни в зависимост от икономическите показатели в конкретната държава.

Според изследователитеПоследиците от всички тези мерки ще засегнат по различен начин хората от различните индустрии и сектори. Именно най-бедните най-трудно ще задържат доходите си непроменени.Проведени са две икономически симулации. Едната е консервативна - 2 месеца на пълно затваряне на граници, придвижване и пълно изолиране.При липса на адекватна държавна помощ при консервативния сценарий най-бедните биха изгубили 10% от доходите си, а при най-лошия случай 16.2%.Неравенството ще се увеличи не само в рамките на държавите, но и между държавите, което може да изостри проблема за сближаването в Европа, сочи друг извод от проучването. Източник: Juan C. Palomino et al. Wage inequality and poverty effects of lockdown and social distancing in Europe, European Economic Review (2020)